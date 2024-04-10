"Накинулся на аллигатора ради верного друга". 77-летний мужчина из Флориды подрался с хищником, чтобы спасти собаку

Fox News: Пенсионер из Флориды напал на аллигатора, чтобы спасти собаку

1:11 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пенсионер Арт Аувертер из штата Флорида вступился за свою собаку, когда та угодила в пасть аллигатора.

Фото: commons.wikimedia.org by Rigelus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

77-летний мужчина стал героем, когда ради питомца буквально набросился с голыми руками на хищника.

Все началось с того, что американец вышел погулять с псом Роджером, который позднее побежал к воде. Через какое-то время владелец собаки услышал громкий всплеск.

"Я сразу понял, что происходит. Так как такой всплеск мог произойти только от одного. Это был огромный аллигатор, напавший на Роджера", — цитирует мужчину Fox News.

Аувертер сразу же бросился в воду, прямо на спину аллигатору. Он начал избивать хищника руками, затем засунул свои пальцы в его пасть, и начал пытаться разжимать её. Аллигатор, который скорее всего был в недоумении, отпустил пса. После этого мужчина с собакой вышли на берег, не дожидаясь пока хищник снова на них нападет.

Серьёзные травмы есть и у пожилого американца, и у его верного друга, так как пса аллигатор зажимал в пасти, а мужчину укусил за бедро.

Добавим, что сотрудники природоохраны штата впоследствии усыпили аллигатора.