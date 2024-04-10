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Мемориал у "Крокуса Сити Холла" не ликвидировали, а перенесли

Новость о том, что стихийный мемориал у "Крокуса Сити Холла" ликвидировали, оказалась фейком

0:33
Происшествия

Новость о том, что на месте теракта в "Крокусе Сити Холле" убрали мемориал, оказалась фейком. Информацию об этом распространили украинские и оппозиционные Телеграм-каналы.

Новость о том, что стихийный мемориал у "Крокуса Сити Холла" ликвидировали, оказалась фейком
Фото: flickr.com by Sergey Rodovnichenko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

На самом же деле стихийный мемориал никуда не делся. Его перенесли на газон, а сгнившие и засохшие цветы убрали. Именно их для фейковой новости сняли и опубликовали как доказательство того, что "траур закончился".

Корреспонденты российских СМИ съездили на место трагедии и убедились, что цветы и игрушки все еще на месте.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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