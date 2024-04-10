Мемориал у "Крокуса Сити Холла" не ликвидировали, а перенесли

Новость о том, что на месте теракта в "Крокусе Сити Холле" убрали мемориал, оказалась фейком. Информацию об этом распространили украинские и оппозиционные Телеграм-каналы.
На самом же деле стихийный мемориал никуда не делся. Его перенесли на газон, а сгнившие и засохшие цветы убрали. Именно их для фейковой новости сняли и опубликовали как доказательство того, что "траур закончился".
Корреспонденты российских СМИ съездили на место трагедии и убедились, что цветы и игрушки все еще на месте.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.