В Казани задержали директора Института международных отношений при КФУ

В Казани был арестован директор Института международных отношений Казанского федерального университета Рамиль Хайрутдинов.
Ему вменяют в вину преступные деяния, предусмотренные ч. 4 ст. 159 и п. "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ, то есть мошенничество и превышение должностных полномочий. По доступным данным из СК Хайрутдинов участвовал в преступной схеме, которая позволила вывести и присвоить принадлежащие КФУ средства в размере более 2 миллионов рублей.
Рамиль Хайрутдинов является известным историком, кандидатом наук и специалистом в области краеведения Татарстана.
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