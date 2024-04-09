В Казани задержали директора Института международных отношений при КФУ

В Казани арестовали крупного учёного по обвинениям в мошенничестве

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Казани был арестован директор Института международных отношений Казанского федерального университета Рамиль Хайрутдинов.

Фото: flickr.com by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

Ему вменяют в вину преступные деяния, предусмотренные ч. 4 ст. 159 и п. "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ, то есть мошенничество и превышение должностных полномочий. По доступным данным из СК Хайрутдинов участвовал в преступной схеме, которая позволила вывести и присвоить принадлежащие КФУ средства в размере более 2 миллионов рублей.

Рамиль Хайрутдинов является известным историком, кандидатом наук и специалистом в области краеведения Татарстана.