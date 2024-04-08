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Эксперт Тимур Сыртланов рассказал, как не попасться на уловки мошенников, выманивающих деньги на помощь украинской армии

Полковник Тимур Сыртланов: ФСБ использует новые методы, применяемые против неонацистского режима Украины

1:27
Происшествия

Федеральная служба безопасности России задержала мошенников, причастных к выманиванию денег у россиян для помощи украинской армии. Злоумышленники похитили таким образом семь миллиардов рублей. Член Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", ветеран спецподразделений, полковник Тимур Сыртланов рассказал, как спецслужбы борются с такими преступниками, и как не попасться на уловки мошенников. 

Полковник Тимур Сыртланов: ФСБ использует новые методы, применяемые против неонацистского режима Украины
Фото: pixabay.com by Free-Photos from Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По его словам, за последние годы достаточно большое количество россиян было обмануто "виртуальными" преступниками. Они действуют под видом представителей различных столовый структур, Центробанка России.

"Очень жалко граждан нашей страны, которые нехотя, но переводили деньги преступникам на использование для нужд ВСУ", — сказал Тимур Сыртланов.

Он отметил, что вопреки действиям мошенников развитие технологий не стоит на месте, и на новые схемы, которые применяют в интересах неонацистского режима Украины, ФСБ использует и свои наработки, идёт в ногу со временем.

"Именно это и позволило вывести, в том числе, и эту группу, которая стала известна. И поверьте, ещё предстоит много работы по установлению новых участников преступного сообщества", — добавил Сыртланов.

Полковник предупредил россиян, чтобы они не велись на, якобы, звонки из колл-центров Центробанка, представителей силовых структур и всю актуальную информацию получали в офисах кредитных организаций.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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