Пресс-секретарь губернатора Мурманской области дала комментарий по поводу восстановления Андрея Чибиса после нападения
Пресс-секретарь губернатора Мурманской области: губернатор настроен очень оптимистично
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РИА Новости: Пресс-секретарь губернатора Мурманской области заявила, что делать прогнозы о восстановлении Андрея Чибиса делать пока рано.
Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Она так же отметила, что сам губернатор настроен "очень оптимистично".
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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру