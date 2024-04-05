Пресс-секретарь губернатора Мурманской области дала комментарий по поводу восстановления Андрея Чибиса после нападения

Пресс-секретарь губернатора Мурманской области: губернатор настроен очень оптимистично

0:13 Your browser does not support the audio element. Происшествия

РИА Новости: Пресс-секретарь губернатора Мурманской области заявила, что делать прогнозы о восстановлении Андрея Чибиса делать пока рано.

Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Она так же отметила, что сам губернатор настроен "очень оптимистично".