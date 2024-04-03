В России на 72% выросло число жертв телефонных мошенников

"Единый Центр Защиты": в 2024 году мошенники украли у россиян более 600 млн

3:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

С 2015 года в России наблюдается увеличение числа пострадавших от мошенников на 72%. По данным URA. RU, в 2023 году основными видами мошенничества были финансовые пирамиды, помощь родственникам и защита денег. Однако в 2024 году схемы стали еще более изощренными, включая государственную измену и уголовные преследования. Эти данные были представлены в юридической службе "Единый Центр Защиты".

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"За последние 10 лет наша организация провела анализ и выявила тревожные тенденции в сфере мошенничества. Доля пострадавших среди обратившихся к нам составляла 0% в 2015 году, 2% в 2018 году, 5% в 2020 году и 9% в 2023 году. В 2024 году этот показатель увеличился на 72%. В период с января по март 2024 года жертвами мошенников стали уже 8 764 человека. Общая сумма ущерба за первый квартал этого года превысила 652 миллиона рублей", — сообщили в "Едином Центре Защиты".

Согласно отчету этой же юридической службы, в 2024 году появились новые методы мошенничества, такие как обвинения в госизмене и уголовные дела.

"Мошенники используют разнообразные уловки, чтобы обмануть граждан, внушая им страх. Если в 2023 году основными были финансовые пирамиды, помощь родственникам и защита денег, то в 2024 году появились госизмена, уголовные дела и даже новые формы обмана. Например, они могут представиться сотрудниками ФСБ и обвинить вас в переводе денег на Украину. Если жертва отказывается, звонят уже под вымышленными званиями. Либо же мошенники могут отправить сообщение через Telegram, представляясь вашим начальником и утверждая, что вы замешаны в уголовном деле по указанию представителей Министерства обороны РФ. Особенно уязвимы пенсионеры в возрасте от 60 до 90 лет, составляющие 79% всех жертв мошенничества. 13% пострадавших — люди в возрасте от 40 до 60 лет, а 8% — моложе 20 лет", — добавили в "Едином Центре Защиты".

Компания также привела данные Центрального банка России за 2023 год, указав на регионы РФ, которые наиболее уязвимы к мошенничеству.

"Согласно данным Центрального банка России за 2023 год, некоторые регионы оказываются особенно подвержены мошеннической деятельности. Процент пострадавших варьируется от 84% до 91% в Воронежской, Ростовской, Калининградской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге. В диапазоне от 64% до 76% находятся Нижегородская, Оренбургская, Омская, Тюменская, Самарская, Кировская области и Алтайский край. В регионах Кузбасса, Свердловской и Саратовской областях доля мошеннических случаев составляет 41%", — сообщили в юридической службе.

Ведущий юрист "Единого Центра Защиты" Александр Ожерельев отметил, что возвращение украденных мошенниками денег практически невозможно.

"В таких ситуациях возврат денег становится крайне сложным. Первый вариант — признание договоров о предоставлении кредитов недействительными. Однако часто банки и страховые компании не соглашаются с такими требованиями. Второй вариант — обращение в полицию и суд с надеждой на возврат средств. Однако это долгий и не всегда эффективный процесс, так как выявление и наказание мошенников часто бывает затруднительным", — пояснил он.