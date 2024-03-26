Всё тайное становится явным: директор ФСБ заявил об "украинском следе" в теракте в ТЦ "Крокус Сити Холл"

Директор ФСБ Бортников: полученные данные о теракте в "Крокусе" подтверждают украинский след

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия Теракты

Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил, что первичные данные, полученные от задержанных по делу о теракте в ТЦ "Крокус Сити Холл", подтверждают украинский след в этом преступлении.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Он также прокомментировал другие аспекты расследования:

— Спецслужбы Украины содействовали подготовке нападения в ТЦ "Крокус Сити Холл", причастны к подготовке радикальных исламистов;

— Российским правоохранительным органам известно, что Украина проводила тренировки боевиков на территории Ближнего Востока;

— Информация, переданная Соединенными Штатами о готовящемся теракте, оказалась не конкретной, и российские спецслужбы отреагировали на нее;

— Следует признать Службу безопасности Украины террористической организацией.

Ранее Pravda.ru сообщала, что Александр Бортников заявил, что глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* является законной целью для Вооруженных сил Российской Федерации.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов.