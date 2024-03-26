Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил, что первичные данные, полученные от задержанных по делу о теракте в ТЦ "Крокус Сити Холл", подтверждают украинский след в этом преступлении.
Он также прокомментировал другие аспекты расследования:
— Спецслужбы Украины содействовали подготовке нападения в ТЦ "Крокус Сити Холл", причастны к подготовке радикальных исламистов;
— Российским правоохранительным органам известно, что Украина проводила тренировки боевиков на территории Ближнего Востока;
— Информация, переданная Соединенными Штатами о готовящемся теракте, оказалась не конкретной, и российские спецслужбы отреагировали на нее;
— Следует признать Службу безопасности Украины террористической организацией.
Ранее Pravda.ru сообщала, что Александр Бортников заявил, что глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* является законной целью для Вооруженных сил Российской Федерации.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
По информации, опубликованной во французских СМИ, 126-й пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie) активно готовится к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима.