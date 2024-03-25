Таксисты опознали террористов, которые убивали людей и подожгли "Крокус Сити Холл"

Два таксиста доложили в полицию о том, что опознали террористов из "Крокус Сити Холла". Они за пару дней до трагедии ездили в сторону концертного зала.
Так, таксист Денис К. вез двух странных пассажиров 21 марта. Они сели в такси на улице Сельскохозяйственной. Водителю клиенты тут же не понравились, но он не подал виду. Денис вспоминает, что у одного из мужчин был "недобрый взгляд".
Как сообщает Telegram-канал 112, мужчины оплатили проезд наличными деньгами и ушли. Таксист увидел 24 марта в новостях одного из пассажиров и опознал его.
Таксист Шамсутдин Г., тоже 7 марта вез подозрительного мужчину до деревни Путилково, которая находится недалеко от "Крокуса". Лицо пассажира водитель тоже узнал по телевизову и рассказал об этом сотрудникам правоохранительных органов.
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