В связи с событиями в "Крокусе" в Самарской области объявлено два дня траура

В Самарской области по случаю теракта в "Крокусе" введен двухдневный траур

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия Теракты

Постановлением главы Самарской области Дмитрия Азарова, размещенным на сайте правительства области, объявлен двудневный траур в связи с трагическим событием в "Крокус сити холле" под Москвой.

Фото: flickr.com by Sheila Sund is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"В связи с трагическими событиями, приведшими к человеческим жертвам в Белгородской и Московской областях, террористическими обстрелами западных приграничных субъектов Российской Федерации и в целях выражения солидарности с пострадавшими, постановляю объявить траур на территории Самарской области 23 и 24 марта 2024 года", — сообщается в постановлении.

В данный период времени также запретили проведение крупных спортивных, культурных и развлекательных мероприятий в регионе.

ФСБ вечером пятницы сообщила о произошедших стрельбе и пожаре перед концертом в "Крокус сити холле" в Красногорске. По информации СК, число погибших составляет не менее 100 человек, но это число может увеличиться.

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