В сети появилось видео допроса подозреваемого в совершении теракта в "Крокусе".
Во время допроса подозреваемый рассказал, что был завербован неизвестным в Telegram.
По его словам, он слушал проповеди и на него вышел неизвестный, обещавший полмиллиона за совершение теракта. Половина от этой суммы была получена террористами, оружие и боеприпасы им предоставили "неизвестные".
"Место, все они скинули, сказали убивать людей. Без разницы каких", — признается подозреваемый.
Предполагаемые виновники были задержаны в Брянской области, неподалеку от границы с Украиной, куда по версии силовых структур планировали сбежать преступники.
При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.