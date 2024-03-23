"Расстрелял за полмиллиона рублей": Опубликованы первые слова задержанного по подозрению в теракте в "Крокусе"

Задержанный по подозрению в теракте на первом допросе заявил, что расстрелял людей в "Крокусе" за полмиллиона людей

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В сети появилось видео допроса подозреваемого в совершении теракта в "Крокусе".

Фото: YouTube by user-zi9vd8hn4k

Во время допроса подозреваемый рассказал, что был завербован неизвестным в Telegram.

По его словам, он слушал проповеди и на него вышел неизвестный, обещавший полмиллиона за совершение теракта. Половина от этой суммы была получена террористами, оружие и боеприпасы им предоставили "неизвестные".

"Место, все они скинули, сказали убивать людей. Без разницы каких", — признается подозреваемый.

Предполагаемые виновники были задержаны в Брянской области, неподалеку от границы с Украиной, куда по версии силовых структур планировали сбежать преступники.