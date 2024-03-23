Сотрудник спецслужб подтвердил, что американцы сообщали информацию о теракте без детализации

РИА Новости: информация США о подготовке теракта носила общий характер без подробностей

1:23 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Журналисты РИА Новости сообщили, что источник в спецслужбах подтвердил, что американские спецслужбы передавали информацию российским спецслужбам информацию о подготовке теракта. Однако эта информация носила общий характер.

Американские дипломаты и журналисты как демократического, так и республиканского направления оказались единогласны в том, что к теракту причастна группировка ИГИЛ* (запрещённая в России). Касательно того, какой именно информацией обладали американские спецслужбы, точного понимания нет. Однако ещё в начале марта Госдепартамент США предупреждал своих граждан о высокой вероятности теракта в Москве, причём особо предписывал не посещать концерты. Показательно также и то, как быстро и решительно американские официальные лица отвергли даже малую вероятность причастности Украины и её спецслужб к теракту в "Крокус Сити Холле".

Все эти факты дают противоречивую картину того, насколько полной была информация, которой располагали американские спецслужбы и какую часть сведений они утаили от российских силовиков вопреки международному праву, которое предписывает сообщать всю информацию касательно планов террористов в случае высокой угрозы для гражданских лиц.

На момент написания статьи число жертв теракта в Подмосковье составило по данным СК 93 человека.