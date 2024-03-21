Бросалась вещами и оскорбляла: в Нижнем Тагиле местная жительница была крайне недовольна плачем маленького ребенка на улице

Жительница Нижнего Тагила поделилась своим неприятным опытом, случившимся 19 марта 2024 года, когда она направлялась в детский сад со своими двумя детьми.
По ее словам, когда младший ребенок, находившийся в коляске, начал плакать, женщина из одного из окон жилого дома внезапно выскочила на улицу и начала агрессивно кричать, ругаться и бросать в их сторону вещи. Одна из швырнутых вещей даже попала в спину молодой маме, наклонившейся к ребенку в коляске, сообщает tagilcity.ru.
Свидетельство другого прохожего, который находился поблизости с собакой, подтвердило, что данная женщина явно проявляет негативное отношение к детям. Молодая мама, ощущая угрозу, обратилась за помощью в полицию, однако сотрудники отказались приехать.
Артист не желает говорить об уехавших артистах.