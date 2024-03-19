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Иркутский суд признал виновным уроженца Перми в мошенничестве: подробности дела

Суд засекретил приговор бизнесмену в Перми за махинации на госзакупках

1:48
Происшествия

Кировский районный суд в Иркутске объявил, что Ян Дацковский, родом из Перми, признан виновным в совершении мошенничества в группе лиц или в особо крупном размере. Он связан с бывшим министром здравоохранения Иркутской области Яковом Сандаковым, который в настоящее время подвергается судебному процессу по обвинениям в получении взяток и злоупотреблении полномочиями, сообщает properm. ru.

Суд засекретил приговор бизнесмену в Перми за махинации на госзакупках
Фото: flickr.com by Joe Gratz is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Период рассмотрения уголовного дела Яна Дацковского в суде продолжался с 31 января по 20 февраля. Ему был вынесен обвинительный приговор, но он отказался подавать апелляционную жалобу. Решение суда вступило в силу в начале марта.

Журналисты не смогли узнать точный приговор, вынесенный в отношении Дацковского, из материалов дела. В суде объяснили, что информация об этом не может быть разглашена из-за связи с процессом по делу Сандакова. Известно, что Дацковский заключил досудебное соглашение с следствием.

В ходе первого судебного заседания 27 января по делу Сандакова представитель обвинения заявил, что обвиняемые были знакомы. По версии следствия, Дацковский выступал посредником в передаче взятки за заключение контракта с фирмой, поставляющей медицинское оборудование. Считается, что ущерб от действий Сандакова и его сообщников составил более 18 млн рублей.

До апреля 2023 года Дацковский был одним из владельцев компании "Адванта Плюс", поставлявшей медицинскую технику для клинической больницы Иркутской области. По данным следствия, стоимость оборудования была завышена на 18 млн рублей. Арбитражный суд рассмотрит требование "Адванты Групп" о возврате оборудования на первом заседании в апреле.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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