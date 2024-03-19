Ижевские юноши из воспитательной колонии получают право на культурные мероприятия в награду за успехи в учебе

Четверо молодых людей, отбывающих наказание в Ижевской воспитательной колонии УФСИН России по Удмуртской Республике, были награждены возможностью посещать культурные, развлекательные и спортивные мероприятия за пределами учреждения за свои хорошие успехи в учебе и примерное поведение — сообщает udm-info.ru.
По информации пресс-службы УФСИН, эти юноши продемонстрировали твердую волю к исправлению, что находит отражение в их регулярном поощрении со стороны администрации колонии за трудолюбие и усердие в учебе. Под присмотром сотрудников учреждения они провели интересную экскурсию по городу, посетив его главные достопримечательности, включая Центральную площадь, набережную Ижевского пруда и Свято-Михайловский собор. Кроме того, для них была организована возможность посещения клуба виртуальной реальности для занятий спортом и играми.
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