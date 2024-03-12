Сегодня недалеко от Москвы силами противовоздушной обороны был сбит беспилотный летательный аппарат, по предварительным данным жертв и разрушений нет

Сегодня недалеко от Москвы силами противовоздушной обороны был сбит беспилотный летательный аппарат.
Об этом Сергей Собянин, мэр столицы, написал утром в своём Telegram-канале.
"Сегодня силами ПВО в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет,” — сообщил Сергей Собянин.
Он также написал, что на месте крушения БПЛА уже работают специалисты, которые осматривают место происшествия и обломки БПЛА.
Он также предложил внести Аллу Пугачеву в список иностранных агентов.