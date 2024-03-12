Сегодня недалеко от Москвы силами противовоздушной обороны был сбит беспилотный летательный аппарат, по предварительным данным жертв и разрушений нет

Под Москвой сбит БПЛА

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сегодня недалеко от Москвы силами противовоздушной обороны был сбит беспилотный летательный аппарат.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента РФ is licensed under лицензии на Атрибуцию 4.0.

Об этом Сергей Собянин, мэр столицы, написал утром в своём Telegram-канале.

"Сегодня силами ПВО в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет,” — сообщил Сергей Собянин.

Он также написал, что на месте крушения БПЛА уже работают специалисты, которые осматривают место происшествия и обломки БПЛА.