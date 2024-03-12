Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пластический хирург Байрамукова рассказала, что Андреева сохраняет молодость при помощи инъекций
Первые европейцы появились 1,4 миллиона лет назад на территории Украины
Узнали у хирурга про уменьшение груди: какие операции и риски бывают, сколько стоит
Можно ли обрезать весной абрикос?
В Москве произошёл скандал с акушеркой, насмехавшейся над новорождёнными
ТОП-5 самых надежных подержанных кроссоверов с вариатором на российском рынке
PUBG: Battlegrounds с UE5 и умными ботами: чего ожидать от обновления
Захватывающие фильмы, основанные на реальных событиях
У работающих не по профилю мигрантов потребуют покинуть РФ
Сегодня недалеко от Москвы силами противовоздушной обороны был сбит беспилотный летательный аппарат, по предварительным данным жертв и разрушений нет

Под Москвой сбит БПЛА

0:35
Происшествия

Сегодня недалеко от Москвы силами противовоздушной обороны был сбит беспилотный летательный аппарат.

Под Москвой сбит БПЛА
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента РФ is licensed under лицензии на Атрибуцию 4.0.

Об этом Сергей Собянин, мэр столицы, написал утром в своём Telegram-канале.

"Сегодня силами ПВО в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет,” — сообщил Сергей Собянин.

Он также написал, что на месте крушения БПЛА уже работают специалисты, которые осматривают место происшествия и обломки БПЛА.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Стало известно, кто стоит за исключением Кристины Орбакайте из концерта? Алла Пугачёва тут не при чем

Он также предложил внести Аллу Пугачеву в список иностранных агентов.

Глава ФПБК стал инициатором исключения Кристины Орбакайте из праздничного концерта в Кремле
Деми Мур показала трёх взрослых дочерей от Брюса Уиллиса
Актриса Деми Мур вышла в свет с тремя некрасивыми дочерьми от Брюса Уиллиса: пошли в папу
Не для слабонервных: что происходит в голове кошки, когда ее отдают в другую семью
Их просто выкидывают на улицу: названы собаки, которые вышли из моды и оказались на улице
В США рассказали об ответе Северной Кореи на американские учения в регионе Петр Ермилин В Пакистане ДАИШ* активно работает в связке с сепаратистами Александр Трубин Перед вторжением Наполеон заставлял генералов читать книги о России Сергей Лебедев
Одноразовые собаки: эти породы всегда ждет усыпление — не щадят никого
Ксения Собчак опубликовала трешовый снимок из 2000-х: "На Паше Воле улётные штаны"
Нервов не хватит: россиянам посоветовали воздержаться от покупки этих пород кошек
Нервов не хватит: россиянам посоветовали воздержаться от покупки этих пород кошек
Последние материалы
Можно ли обрезать весной абрикос?
ТОП-5 самых надежных подержанных кроссоверов с вариатором на российском рынке
В Москве произошёл скандал с акушеркой, насмехавшейся над новорождёнными
PUBG: Battlegrounds с UE5 и умными ботами: чего ожидать от обновления
Захватывающие фильмы, основанные на реальных событиях
У работающих не по профилю мигрантов потребуют покинуть РФ
Стоит ли держать собаку на цепи
Упражнения для укрепления позвоночника
Центробанк оштрафовал "Альфастрахование" и "Совкомбанк страхование"
Домохозяйкам посоветовали мыть пол солью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников