Лавина обрушилась на группу лыжников на севере Японии, в результате чего погибли два человека

На группу лыжников в Японии обрушилась лавина, два человека погибли

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На северном японском острове Хоккайдо на горе Ётэй в понедельник произошло обрушение лавины на группу лыжников, предположительно иностранцев, в результате чего погибли два человека.

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Около 10 часов по местному времени (04.00 мск) случился данный инцидент, когда группа из шести лыжников спускалась по дикому склону, как сообщает агентство Киодо со ссылкой на спасательные службы.

Трое людей из группы оказались под лавиной, однако одному из них удалось выбраться. Позже медиками была подтверждена гибель двоих человек.

Национальная принадлежность погибших остаётся неизвестной.

По данным агентства, в день происшествия не было опубликовано предупреждений о возможном сходе лавины в данной области.