В небе над Белгородской областью средствами ПВО сбито два БПЛА самолетного типа

В Белгородской области сбито два БПЛА самолетного типа, сообщает губернатор региона.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Яковлевском городском округе сработала система ПВО, сбив два беспилотных летательных аппарата самолетного типа на подлете к городу.
Гладков уточнил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Пресс-служба МО сообщила, что около 18:30 в небе Белгородской области средствами ПВО было сбито два БПЛА ВСУ. Попытка Киева совершить очередную террористическую атаку по объектам на территории России была пресечена.
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