В небе над Белгородской областью средствами ПВО сбито два БПЛА самолетного типа

В Белгородской области сработала система ПВО, сбито два БПЛА

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Белгородской области сбито два БПЛА самолетного типа, сообщает губернатор региона.

Фото: commons.wikimedia.org by US Marines is licensed under U.S. federal government

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Яковлевском городском округе сработала система ПВО, сбив два беспилотных летательных аппарата самолетного типа на подлете к городу.

Гладков уточнил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Пресс-служба МО сообщила, что около 18:30 в небе Белгородской области средствами ПВО было сбито два БПЛА ВСУ. Попытка Киева совершить очередную террористическую атаку по объектам на территории России была пресечена.