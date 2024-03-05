В высотном доме в Петербурге упал лифт с восемью пассажирами

В Петербурге в новостройке (доме 2015 года сдачи в эксплуатацию) упал лифт, в котором ехали 13 человек. Трое пострадали.
ЧП произошло в десятом часу утра. Грузовой лифт, в котором ехали 13 человек, в том числе несколько детей, начал неконтролируемый спуск с восьмого этажа и резко приземлился в шахте. Погибших нет. Трое пострадавших находятся в больнице в состоянии средней тяжести. В основном, пострадавшие получили травмы нижних конечностей и черепно-мозговые повреждения. Грузовой лифт был рассчитан на вес пассажиров до 630 кг. В деталях происшествия разбирается полиция.
Проблема качества лифтов является одной из ключевых в ЖКХ крупных многоквартирных домов.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.