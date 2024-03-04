ММАшник из Челябинска получил всего лишь условный срок за смерть ветерана СВО

В Челябинске суд вынес решение по делу 19-летнего мигранта-ММАшника из Таджикистана, Рустама Байжуменова, убившего ветерана СВО Максима Никитина одним ударом. Об этом сообщает EADaily.
Суд приговорил Байжуменова к полуторагодовому условному сроку, из которых пять месяцев он уже провел в СИЗО. Таким образом, ему предстоит ещё восемь месяцев отбывать условный срок на свободе.
Изначально обвинение было предъявлено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с наказанием до 15 лет тюрьмы, однако дело переквалифицировали на статью о причинении смерти по неосторожности. Местные СМИ отмечают активную поддержку местной диаспоры в деле Байжуменова.
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