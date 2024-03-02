В Брянской области ВСУ атаковали группу следователей

В Стародубском районе Брянской области при атаке БПЛА пострадали четыре сотрудника СК

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

При осуществлении служебных обязанностей в Брянской области в Стародубском районе были атакованы беспилотником четверо сотрудников СК. Двое: следователь и криминалист получили ранения, ещё двое были контужены. Во время работы с БПЛА ВСУ на них был сброшен боеприпас.

Фото: https://fin-journal.info

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что пострадавшим оказывается помощь. Ранее сегодня сообщалось об атаке БПЛА в Санкт-Петербурге и попытках атак по объектам в Крыму,Ю а также в Белгородской области.

ВСУ регулярно осуществляют отправки беспилотников на территорию России не столько с целью нанесения стратегического ущерба, сколько с целью деморализации населения.