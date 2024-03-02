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В Брянской области ВСУ атаковали группу следователей

В Стародубском районе Брянской области при атаке БПЛА пострадали четыре сотрудника СК

0:44
Происшествия

При осуществлении служебных обязанностей в Брянской области в Стародубском районе были атакованы беспилотником четверо сотрудников СК. Двое: следователь и криминалист получили ранения, ещё двое были контужены. Во время работы с БПЛА ВСУ на них был сброшен боеприпас. 

В Стародубском районе Брянской области при атаке БПЛА пострадали четыре сотрудника СК
Фото: https://fin-journal.info

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что пострадавшим оказывается помощь. Ранее сегодня сообщалось об атаке БПЛА в Санкт-Петербурге и попытках атак по объектам в Крыму,Ю а также в Белгородской области.

ВСУ регулярно осуществляют отправки беспилотников на территорию России не столько с целью нанесения стратегического ущерба, сколько с целью деморализации населения. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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