При осуществлении служебных обязанностей в Брянской области в Стародубском районе были атакованы беспилотником четверо сотрудников СК. Двое: следователь и криминалист получили ранения, ещё двое были контужены. Во время работы с БПЛА ВСУ на них был сброшен боеприпас.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что пострадавшим оказывается помощь. Ранее сегодня сообщалось об атаке БПЛА в Санкт-Петербурге и попытках атак по объектам в Крыму,Ю а также в Белгородской области.
ВСУ регулярно осуществляют отправки беспилотников на территорию России не столько с целью нанесения стратегического ущерба, сколько с целью деморализации населения.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.