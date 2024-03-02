Пенсионерка из Томска продала квартиру и отдала деньги аферистам

1 марта текущего года, полиция Томской области зафиксировала еще один случай мошенничества, в результате которого пострадала 74-летняя женщина, совершившая продажу своей квартиры. Этот инцидент стал вторым похожим случаем, зафиксированным в Томске, где пожилые люди тайно от своих близких распродавали свое недвижимое имущество, под давлением мошенников.
По предоставленной информации, неизвестная женщина связалась с 74-летней жительницей Томска через мессенджер, выдавая себя за сотрудника портала Госуслуг. Под предлогом взлома личного кабинета и утечки личных данных, она убедила женщину в необходимости переоформления кредита, оформленного на ее имя, на себя.
Далее в процесс вмешалась другая аферистка, представившаяся работником банка, утверждая о наличии выданного кредита на имя потерпевшей. Они убедили пенсионерку в необходимости переоформления кредита на их имя и срочного вывода денег на другой счет.
Доверившись лживой схеме, пенсионерка решила продать свою квартиру и оформить кредит. Однако она не делилась подобными событиями ни с кем из своих близких и старалась избегать их встреч.
Последствия этой аферы оказались крайне серьезными: пенсионерка передала всю сумму, превышающую три миллиона рублей, курьеру. В связи с этим инцидентом было возбуждено уголовное дело, сообщает Tomsk.mk.ru.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.