Пенсионерка из Томска продала квартиру и отдала деньги аферистам

1:29 Your browser does not support the audio element. Происшествия

1 марта текущего года, полиция Томской области зафиксировала еще один случай мошенничества, в результате которого пострадала 74-летняя женщина, совершившая продажу своей квартиры. Этот инцидент стал вторым похожим случаем, зафиксированным в Томске, где пожилые люди тайно от своих близких распродавали свое недвижимое имущество, под давлением мошенников.

Фото: Сайт уполномоченного по правам человека в Московской области is licensed under Public domain

По предоставленной информации, неизвестная женщина связалась с 74-летней жительницей Томска через мессенджер, выдавая себя за сотрудника портала Госуслуг. Под предлогом взлома личного кабинета и утечки личных данных, она убедила женщину в необходимости переоформления кредита, оформленного на ее имя, на себя.

Далее в процесс вмешалась другая аферистка, представившаяся работником банка, утверждая о наличии выданного кредита на имя потерпевшей. Они убедили пенсионерку в необходимости переоформления кредита на их имя и срочного вывода денег на другой счет.

Доверившись лживой схеме, пенсионерка решила продать свою квартиру и оформить кредит. Однако она не делилась подобными событиями ни с кем из своих близких и старалась избегать их встреч.

Последствия этой аферы оказались крайне серьезными: пенсионерка передала всю сумму, превышающую три миллиона рублей, курьеру. В связи с этим инцидентом было возбуждено уголовное дело, сообщает Tomsk.mk.ru.