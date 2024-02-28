МВД Казани ищет 18-летнего учащегося, который собирался устроить расправу над студентами родного колледжа

В Казани разыскивают студента, который планировал напасть на родной колледж КНИТУ-КАИ. Согласно информации от SHOT, студент этого колледжа уже с июля минувшего года изучает вопросы, связанные с нападениями на учебные заведения, приобретением оружия, и обдумывает свой план атаки на учебное заведение.
Подозреваемый — 18-летний Ярослав Р., учащийся Казанского колледжа КНИТУ-КАИ имени Туполева на улице Карла Маркса. Колумбайнер запланировал "расправу" над своими ровесниками на 1 апреля.
О преступных намерениях студента были уведомлены силовики, и его сейчас активно ищут. 27 февраля в СК по Республике Татарстан возбудили дело о подготовке к убийству двух и более человек. Подозреваемый пока не задержан.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.