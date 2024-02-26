МЧС РФ: Пожар на складе "Леруа Мерлен" в Приморском крае охватил площадь в 200 квадратных метров

В городе Артем, Приморского края, произошел пожар на складе гипермаркета "Леруа Мерлен", сообщает МЧС РФ по региону в своем Telegram-канале.
Пожар охватил площадь в 200 квадратных метров, к настоящему времени информация о пострадавших отсутствует. Сообщается, что при поступлении сигнала служба экстренного реагирования прибыла на место происшествия (в 10:55 по местному, 03:55 по московскому времени).
По данным МЧС, прибывшие на место пожарные приступили к тушению огня охватившего отдельно стоящий склад. Угрозы распространения на соседние здания нет.
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