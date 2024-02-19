Севастополь подвергался угрозе атаки с воздуха

В Севастополе в 11.12. по мск была объявлена воздушная тревога. Гражданам было приказано не подходить к окнам и по возможности укрыться в бомбоубежище.
Личный состав и корабли Черноморского флота приведены в боевую готовность.
В настоящий момент по сведениям губернатора Севастополя Михаила Развожаева угроза воздушной атаки миновала, режим воздушной тревоги снят. Пострадавших и разрушений в городе нет. Предположительно, его введение было связано с атакой беспилотников. Подробности происшедшего не сообщаются.
Севастополь регулярно подвергается атаке БПЛА и БЭК (безэкипажных катеров-морских беспилотников). Объектами атак становятся суда и инфраструктура Черноморского флота России.
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