Севастополь подвергался угрозе атаки с воздуха

В Севастополе объявляли режим воздушной тревоги

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Севастополе в 11.12. по мск была объявлена воздушная тревога. Гражданам было приказано не подходить к окнам и по возможности укрыться в бомбоубежище.

Фото: Минобороны РФ

Личный состав и корабли Черноморского флота приведены в боевую готовность.

В настоящий момент по сведениям губернатора Севастополя Михаила Развожаева угроза воздушной атаки миновала, режим воздушной тревоги снят. Пострадавших и разрушений в городе нет. Предположительно, его введение было связано с атакой беспилотников. Подробности происшедшего не сообщаются.

Севастополь регулярно подвергается атаке БПЛА и БЭК (безэкипажных катеров-морских беспилотников). Объектами атак становятся суда и инфраструктура Черноморского флота России.