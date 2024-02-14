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Хозяин запер собаку в квартире без еды и воды в Томилино

В Подмосковье сотрудники ГКУ МО "Мособлпожспас" спасли запертую в квартире собаку

0:56
Происшествия

В среду, 14 февраля, жители многоквартирного дома в подмосковном Томилино пожаловались на вой собаки в закрытой квартире. Пёс жалобно скулил, из-за чего волонтеры обратились к полиции и спасателям, передаёт РИА Новости.

В Подмосковье сотрудники ГКУ МО "Мособлпожспас" спасли запертую в квартире собаку
Фото: vk.com by ГКУ МО "Мособлпожспас" is licensed under public domain

Неравнодушные жители дома пытались через щель наливать воду в квартиру и бросали через глазок голодному животному куски сыра. Соседи хозяина питомца рассказали, что мужчина поступает так не в первый раз и в целом ведет маргинальный образ жизни. В этот раз животное было заперто около недели, пока сотрудники Мособлпожспаса его не спасли, выломав дверь

"Сейчас полиция занята поисками владельца собаки, который, по словам соседей, несколько дней не появляется по месту проживания", — проинформировала спикер МВД Ирина Волк.

Обстоятельства случившегося выясняются. Сотрудник полиции устанавливают личность хозяина, запершего питомца в квартире.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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