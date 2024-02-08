Взрыв на газопроводе предположительно мог привести к возгоранию грузового поезда в Пермском крае

Грузовой состав загорелся в Пермском крае, огонь угрожает жилым домам

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На юге Пермского края возле посёлка Куеда загорелся грузовой железнодорожный состав, к пожару мог привести взрыв на газопроводе.

Фото: commons.wikimedia.org by Вадим Анохин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По предварительным данным, на железнодорожной линии возле Куеды горят три цистерны грузового состава, огонь перекинулся на жилой дом. Экстренные службы прибыли к месту происшествия. В списках пострадавших числятся пять человек, в числе которых - получивший отравление угарным газом подросток.

В комментариях к сообщению о ЧП в паблике "Пермь активная" ВКонтакте местные жители утверждают, что к пожару мог привезти взрыв на газопроводе.

"Были жалобы на запах газа. Вот результат", — пишет Наталья Ломаева.

В единой дежурной диспетчерской службе Куединского района рассказали, что пожар локализован, тушение продолжается.