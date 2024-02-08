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Взрыв на газопроводе предположительно мог привести к возгоранию грузового поезда в Пермском крае

Грузовой состав загорелся в Пермском крае, огонь угрожает жилым домам

0:49
Происшествия

На юге Пермского края возле посёлка Куеда загорелся грузовой железнодорожный состав, к пожару мог привести взрыв на газопроводе.

Грузовой состав загорелся в Пермском крае, огонь угрожает жилым домам
Фото: commons.wikimedia.org by Вадим Анохин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По предварительным данным, на железнодорожной линии возле Куеды горят три цистерны грузового состава, огонь перекинулся на жилой дом. Экстренные службы прибыли к месту происшествия. В списках пострадавших числятся пять человек, в числе которых - получивший отравление угарным газом подросток.

В комментариях к сообщению о ЧП в паблике "Пермь активная" ВКонтакте местные жители утверждают, что к пожару мог привезти взрыв на газопроводе.

"Были жалобы на запах газа. Вот результат", — пишет Наталья Ломаева.

В единой дежурной диспетчерской службе Куединского района рассказали, что пожар локализован, тушение продолжается. 

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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