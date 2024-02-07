В уголовном деле о торговле детьми в российской столице появились новые факты продажи младенцев

В Москве раскрыты новые подробности дела о чёрном рынке по торговле детьми. Об этом сообщает RT своем Telegram-канале, ссылаясь на источник в московском СК.
Подозреваемые находили беременных, которые не хотели детей. Преступницы оплачивали роды, обеспечивали мамаш всеми продуктами, лекарствами и медицинскими услугами. После рождения злоумышленницы младенцев забирали и по поддельным документам регистрировали в ЗАГСе как своих детей.
Одна из дам таким способом незаконно оформила на себя пятерых малышей, другая — шестерых. Теперь стало известно о еще семи аналогичных сделках, в связи с чем действия переквалифицированы как совершенные ОПГ.
Выйти на схему торговли детьми следствию удалось в ходе проверки многодетной матери Юлии Логиновой в 2023 году. Тогда из медицинского учреждения поступили сведения об обнаружении в крови 8-летнего мальчика запрещенного при его болезни препарата. По данному факту было возбуждено дело об умышленном причинении вреда здоровью.
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