Известный дальнобойщик Саша-Талисман чуть не умер, обпившись энергетиков

Популярный дальнобойщик Саша-Талисман получил инфаркт от энергетиков

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Дальнобойщик, известный в водительском сообществе как "Саша-Талисман", выпил четыре банки энергетического напитка - это привело к сердечному приступу и вылету фуры с трассы в Белгородской области.

Фото: БюроИкс is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Однако благодаря быстрой реакции проезжавших мимо водителей и медицинской помощи он выжил и находится в больнице, сообщает "БюроИкс" со ссылкой на Telegram-чат "Дальнобой. Крым. Сухопутный путь".

Этот случай напоминает о других происшествиях, связанных с употреблением энергетиков.

Как уже писала Pravda.Ru, известный российский блогер-дальнобойщик по прозвищу КАЛЯН86 скончался от сердечной недостаточности в 27 лет, предположительно из-за усталости и употребления энергетических напитков. Т

Также несколько лет назад в Москве мигрант-таксист умер в пути с пассажирами после употребления 9 банок энергетика и работы 28 часов подряд.