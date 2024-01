Между лекциями умер профессор московского университета

В МГЮА имени Кутафина сообщили, что один из их сотрудников, профессор Юрий Веденеев скончался прямо на рабочем месте. Информация об этом появилась на официальном сайте учебного заведения.

