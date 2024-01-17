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Между лекциями умер профессор московского университета

Профессор университета в Москве скончался на перемене между лекциями

Происшествия

В МГЮА имени Кутафина сообщили, что один из их сотрудников, профессор Юрий Веденеев скончался прямо на рабочем месте. Информация об этом появилась на официальном сайте учебного заведения.

Профессор университета в Москве скончался на перемене между лекциями
Фото: commons.wikimedia.org by Not applicable is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В университете уточнили, что профессор ушёл из жизни на перемене, между учебными парами, однако по какой причине это произошло, пока неизвестно.

"Действительно, его вчера не стало. Не во время лекции, а между занятиями. А причина смерти нам неизвестна", — сообщили представители вуза, которых цитирует Газета.Ru.

В учебном заведении уточнили, что многие СМИ по непонятной причине называют скончавшегося профессора Александром, в то время как на самом деле имя учёного — Юрий Веденеев.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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