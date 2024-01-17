Момент взрыва на заводе в городе Шахты был заснят на видео

Shot разместил видеозапись взрыва на заводе в Шахтах

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Момент, когда на Шахтинском полиэфирном заводе в Ростовской области прогремел взрыв, попал на видео, которое разместил у себя Telegram-канал Shot.

Фото: скриншот из видео очевидцев

В МЧС проинформировали, что начавшийся при этом пожар уже потушен.

Пожар в результате взрыва в Шахтах начался 17 января утром. Находившиеся поблизости люди утверждают, что до того, как началось возгорание, они слышали звук взрыва.

Сам завод находится на территории посёлка Гидропривод, а пожар начал распространяться по предприятию с цеха, в котором производят наполнители для матрасов и подушек.

По информации главы администрации города Шахты Андрея Горцевского, при пожаре были травмированы трое сотрудников, которые сейчас находятся под наблюдением медиков.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал, что эксперты выяснят, почему на заводе начался пожар. При этом маловероятно, что причиной произошедшего стал беспилотник.