Во Владивостоке олень, гулявший по ЖК, оказался в Красной книге

Кадры с редким водяным оленем, прогуливающимся по территории жилого комплекса "Аквамарин" во Владивостоке, появились днем 27 декабря. Небольшое чудо, включенное в Красную книгу, бегало по территории этого элитного комплекса, расположенного в самом центре Владивостока, как будто это было для него обыденное место для прогулок.
В пресс-службе регионального охотничьего надзора сообщили корреспонденту "Восток-Медиа", что после короткой "экскурсии" по этому жилому кварталу олень покинул дальневосточную столицу, сообщает vostokmedia.com.
"Благодаря системе видеонаблюдения жилого комплекса, мы смогли зафиксировать, как олень ушел через залив", — подчеркнули в охотничьем надзоре.
На данный момент неизвестно, как олень попал во Владивосток, но, скорее всего, так же, как и покинул город — по льду.
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