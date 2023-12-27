Во Владивостоке олень, гулявший по ЖК, оказался в Красной книге

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Кадры с редким водяным оленем, прогуливающимся по территории жилого комплекса "Аквамарин" во Владивостоке, появились днем 27 декабря. Небольшое чудо, включенное в Красную книгу, бегало по территории этого элитного комплекса, расположенного в самом центре Владивостока, как будто это было для него обыденное место для прогулок.

Фото: openverse by cobaltfish is licensed under CC BY-SA 2.0.

В пресс-службе регионального охотничьего надзора сообщили корреспонденту "Восток-Медиа", что после короткой "экскурсии" по этому жилому кварталу олень покинул дальневосточную столицу, сообщает vostokmedia.com.

"Благодаря системе видеонаблюдения жилого комплекса, мы смогли зафиксировать, как олень ушел через залив", — подчеркнули в охотничьем надзоре.

На данный момент неизвестно, как олень попал во Владивосток, но, скорее всего, так же, как и покинул город — по льду.