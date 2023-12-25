В Петербурге суд отправил женщину в психбольницу за фейки о ВС РФ

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Калининский районный суд Санкт-Петербурга принял решение освободить от уголовной ответственности местную жительницу по имени Виктория Петрова, обвиняемую в распространении фейков о действиях российской армии во время специальной военной операции на Украине.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Суд принял постановление об освобождении Виктории Петровой от уголовной ответственности, предписав применение принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации с психиатрической помощью в стационарных условиях, сообщает ТАСС.

Викторию Петрову арестовали в мае 2022 года, тогда она отрицала свою вину. СМИ сообщили, что ей предъявляли обвинения в публикации заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ в марте того же года в социальных сетях, включая несколько репостов видеороликов. После проведения психиатрической экспертизы в процессе следствия, где установили невменяемость фигурантки, защита пыталась оспорить результаты экспертизы, но суд учел их при вынесении решения.