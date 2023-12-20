Как сообщают в ведомстве, в 2023 году мужчина через интернет связался с представителем ГУР оборонного ведомства Украины "с целью передачи сведений в отношении военных объектов Минобороны РФ на территории Хабаровского края".
По оценке ФСБ, такая информация могла быть использована для совершения диверсий и терактов в районах погрузки и следования военной техники.
"В среду, 20 декабря, Хабаровский краевой суд признал комсомольчанина виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе.
Государственное обвинение в суде по этому делу подержал замгенпрокурора РФ государственный советник юстиции I класса Дмитрий Демешин.
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