Жителя Комсомольска-на-Амуре приговорили к 9,5 годам за шпионаж в пользу Украины

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Как сообщают в ведомстве, в 2023 году мужчина через интернет связался с представителем ГУР оборонного ведомства Украины "с целью передачи сведений в отношении военных объектов Минобороны РФ на территории Хабаровского края".

Фото: Нейросеть Шедеврум

По оценке ФСБ, такая информация могла быть использована для совершения диверсий и терактов в районах погрузки и следования военной техники.

"В среду, 20 декабря, Хабаровский краевой суд признал комсомольчанина виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе.

Государственное обвинение в суде по этому делу подержал замгенпрокурора РФ государственный советник юстиции I класса Дмитрий Демешин.