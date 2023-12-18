Стало известно, что 17 декабря молодые люди залили монтажной пеной входные двери в петербургских квартирах журналистов. Отмечается, что в обоих случаях они были зафиксированы камерами видеонаблюдения.
Петербургские сыщики оперативно задержали злоумышленников, заливших монтажной пеной двери в домах, где проживают родственники военкоров Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина. Это двое несовершеннолетних являются местными жителями. Они доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Следователи выясняют, от кого они получили задание совершить эти противоправные действия.
Ранее И. Волк сообщила, что в Приморском районе Петербурга действия злоумышленников квалифицированы по статье 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества), а в Красносельском по статье 213 УК РФ (хулиганство).
Также депутат ГД Александр Хинштейн посчитал такие действия это прямым воспрепятствованием работе журналистов и попыткой запугивания и мести за принципиальную позицию журналиста.
Актёр Александр Устюгов оказался в центре внимания после высказывания критических замечаний относительно своей карьеры.