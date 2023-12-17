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В Петербурге потолок квартиры рухнул на детскую кровать

0:51
Происшествия

В квартире высотного дома, построенного в сталинском стиле в Санкт-Петербурге, обрушился потолок детской комнаты, придавив детскую кровать. Об этом сообщило издание "Мегаполис".

В Петербурге потолок квартиры рухнул на детскую кровать
Фото: Openverse by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0

Инцидент произошел 17 декабря в Московском районе на Сызранской улице. Пятиэтажный дом страдает от протечек в потолке на протяжении последних четырех лет.

В данном случае потолок обрушился в комнате для детей на пятом этаже, но на момент происшествия ребенок находился вне помещения.

Жильцы обратились в управляющую компанию и аварийную службу, но, по информации "Мегаполиса", не получили никакой реакции со стороны коммунальных служб.

Петербуржцы утверждают, что уже несколько раз обращались с жалобами в различные инстанции на протяжении последних лет.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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