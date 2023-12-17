В Петербурге потолок квартиры рухнул на детскую кровать

В квартире высотного дома, построенного в сталинском стиле в Санкт-Петербурге, обрушился потолок детской комнаты, придавив детскую кровать. Об этом сообщило издание "Мегаполис".
Инцидент произошел 17 декабря в Московском районе на Сызранской улице. Пятиэтажный дом страдает от протечек в потолке на протяжении последних четырех лет.
В данном случае потолок обрушился в комнате для детей на пятом этаже, но на момент происшествия ребенок находился вне помещения.
Жильцы обратились в управляющую компанию и аварийную службу, но, по информации "Мегаполиса", не получили никакой реакции со стороны коммунальных служб.
Петербуржцы утверждают, что уже несколько раз обращались с жалобами в различные инстанции на протяжении последних лет.
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