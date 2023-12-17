Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
У кандидата в президенты Дунцовой вырубили свет на собрании инициативной группы
Глава Минсельхоза РФ: через 2-3 недели поступят яйца из Турции без импортной пошлины
Цены на новогодние ёлки в России взлетели в два раза
Комбриг ВСУ Яцычин заявил о непригодности французских САУ CAESAR для украинского конфликта
Мэр Воронежа пообещал убрать сугробы снега с надписями с его фамилией
Очищающие дом растения: от пыли, сигаретного дыма и канцерогенов
"Мне жалко Аллу": Садальский рассказал о падении доходов Пугачёвой и Галкина*
Дочь Пригожина работает в такси
В Словакии перевернулся автобус с Украины с 53 пассажирами

Украинские военные ведут обстрел села в Белгородской области

0:47
Происшествия

Со стороны ВСУ ведётся обстрел села Теребрено в Белгородской области. Речь идёт о стрелковом бою с украинскими военными. Такой информацией поделился губернатор региона Вячеслав Гладков.

Украинские военные ведут обстрел села в Белгородской области
Фото: ru.freepik.com

"Под обстрелом ВСУ находится село Теребрено Краснояружского района. По предварительной информации, на границе села идет стрелковый бой с противником", — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Глава региона добавил, что ситуация находится под контролем всех спецслужб.

Гладков добавил, что в отдельных сёлах имеет место повреждение линий электропередач. Последствия обстрелов будут устраняться спецслужбами после того, как Минобороны РФ разрешит это делать.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Иноагенты снова вместе: Пугачёва и Галкин прилетели на юбилей к Макаревчиу

Алла Пугачёва и Максим Галкин* вернулись в Израиль, чтобы присоединиться к празднованию 70-летия Андрея Макаревича**.

Алла Пугачёва и Максим Галкин* вернулись в Израиль на юбилей Андрея Макаревича**
Юбилей Андрея Макаревича* прошел в кругу иноагентов
Все сбежавшие артисты собрались в одном месте: юбилей у иноагента
Певица Ветлицкая показала дочь, которую она скрывала от всех 19 лет
Неожиданная причина пропажи звезды сериала "Кухня" Марины Могилевской
Stratfor: РФ разрушит от 40% до 90% Одессы и Киева при штурме Олег Володин Японский патриотизм перерос в национализм и милитаризм — историческая справка Сергей Лебедев Зеленский эвакуировался после удара "Кинжалами" по ЗРС Patriot под Киевом Любовь Степушова
Stratfor: русский Zerg Rush сотрет с лица земли 40-90%% Одессы и Киева
Щедрые подарки для звезд: почему Меладзе, Ургант и Пенкин стали обладателями роскошных автомобилей
"Либо они, либо мы": 22-летний российский боец оставил последнюю просьбу на стене в Марьинке
"Либо они, либо мы": 22-летний российский боец оставил последнюю просьбу на стене в Марьинке
Последние материалы
В Словакии перевернулся автобус с Украины с 53 пассажирами
"Приняли их предложение": Шуфутинский уезжает из России
В Киевской области на специальных мобильных блокпостах будут вручать повестки
Как коров причесывают на Новый год
Марганцовка станет лучшим средством для рассады, семян, домашних цветов, если её правильно применять
Лариса Гузеева сделала неожиданное признание: "Видела Харламова голым"
Что с алкоголем запрещено пить вместе
Депутат Госдумы призвал рожать и зачинать по приказу: задачу выполнил и доложил о результатах
У украинских беженцев забирают детей в Европе
RS: на просьбы Зеленского о помощи Запад теперь реагирует по-другому
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников