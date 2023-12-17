Украинские военные ведут обстрел села в Белгородской области

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Со стороны ВСУ ведётся обстрел села Теребрено в Белгородской области. Речь идёт о стрелковом бою с украинскими военными. Такой информацией поделился губернатор региона Вячеслав Гладков.

Фото: ru.freepik.com

"Под обстрелом ВСУ находится село Теребрено Краснояружского района. По предварительной информации, на границе села идет стрелковый бой с противником", — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Глава региона добавил, что ситуация находится под контролем всех спецслужб.

Гладков добавил, что в отдельных сёлах имеет место повреждение линий электропередач. Последствия обстрелов будут устраняться спецслужбами после того, как Минобороны РФ разрешит это делать.