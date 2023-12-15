Отца стрелявшей в брянской гимназии школьницы Дмитрия Афанаскина выпустили из СИЗО

Отца стрелявшей в брянской гимназии школьницы выпустили из СИЗО. Дмитрия Афанаскина освободили, но он отпущен под запрет определённых запретов. Мужчину обвиняют в небрежном хранении оружия и доведении дочери до самоубийства.

Фото: Pravda.Ru

На протяжении всего расследования Афанаскину запрещено общаться с другими подозреваемыми по этому делу и пользоваться интернетом. Об этом сообщил Telegram-канал "112".

Напомним, что мужчина не мог проводить дочь в последний путь, так как был арестован по обвинению в неосторожном обращении с оружием.