Отца девочки, устроившей стрельбу в школе в Брянске, не отпустили на похороны дочери

1:23 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Брянске 9 декабря проходили похороны школьниц, погибших при стрельбе в гимназии №5. Одной из жертв была сама ученица. Семья восьмиклассницы, которая устроила стрельбу, прощалась с ней на кладбище. От гимназии никто не пришёл.

Фото: Pravda.Ru

Отец девочки-стрелка, Дмитрий, не мог проводить дочь на последний путь, так как его арестовали по обвинению в неосторожном обращении с оружием. Его дело передано в суд.

"Дочь сегодня похоронили. Только двое детей у меня осталось", — разрыдался мужчина.

На заседаниях должна была дать показания жена, которая обещала рассказать о семейных отношениях. Родственники утверждают, что Дмитрий всегда хорошо относился к дочерям, пишет "КП".

Накануне выстрела мужчина отмечал свой день рождения, получив подарки от своих дочерей. Однако обвинение заявляет, что мужчина унижал свою дочь, что в конечном итоге привело к её самоубийству. Пока Дмитрий находится под стражей. Он признаёт, что был небрежен в отношении оружия, но отрицает, что мог погубить свою дочь.

Расследование продолжается. Губернатор области обещал поддержать семьи пострадавших школьников, выделив им финансовую помощь и предоставив психологическую поддержку.