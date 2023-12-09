В Брянске 9 декабря проходили похороны школьниц, погибших при стрельбе в гимназии №5. Одной из жертв была сама ученица. Семья восьмиклассницы, которая устроила стрельбу, прощалась с ней на кладбище. От гимназии никто не пришёл.
Отец девочки-стрелка, Дмитрий, не мог проводить дочь на последний путь, так как его арестовали по обвинению в неосторожном обращении с оружием. Его дело передано в суд.
"Дочь сегодня похоронили. Только двое детей у меня осталось", — разрыдался мужчина.
На заседаниях должна была дать показания жена, которая обещала рассказать о семейных отношениях. Родственники утверждают, что Дмитрий всегда хорошо относился к дочерям, пишет "КП".
Накануне выстрела мужчина отмечал свой день рождения, получив подарки от своих дочерей. Однако обвинение заявляет, что мужчина унижал свою дочь, что в конечном итоге привело к её самоубийству. Пока Дмитрий находится под стражей. Он признаёт, что был небрежен в отношении оружия, но отрицает, что мог погубить свою дочь.
Расследование продолжается. Губернатор области обещал поддержать семьи пострадавших школьников, выделив им финансовую помощь и предоставив психологическую поддержку.
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