В Амурском области у мужчины были обнаружены десять блестящих слитков из золота стоимостью свыше 24 миллионов рублей. Он настаивает на том, что нашёл их на обочине автодороги.
По информации Telegram-канала Baza, специальные службы провели обыск у мужчины, 51-летнего жителя города Зея. Где именно было найдено такое количество золота, следователям предстоит выяснить.
В отношении гражданина России возбудили уголовное дело в соответствии со статьей "Незаконный оборот драгоценных металлов".
Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.