В Амурской области мужчина заявил, что нашёл на трассе десять золотых слитков на 24 млн рублей

0:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Амурском области у мужчины были обнаружены десять блестящих слитков из золота стоимостью свыше 24 миллионов рублей. Он настаивает на том, что нашёл их на обочине автодороги.

Фото: Нейросеть Шедеврум

По информации Telegram-канала Baza, специальные службы провели обыск у мужчины, 51-летнего жителя города Зея. Где именно было найдено такое количество золота, следователям предстоит выяснить.

В отношении гражданина России возбудили уголовное дело в соответствии со статьей "Незаконный оборот драгоценных металлов".