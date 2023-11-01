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В Амурской области появится российско-китайский проект по картофельной переработке

3:05
Общество

В конце октября в российских отраслевых СМИ появилась информация о возможности запустить в Амурской области крупномасштабный российско-китайский проект по переработке картофеля. Соглашение находится на заключительном этапе обсуждения и еще не официально подписано. В случае удачного завершения соглашения, в Приморье начнут производство чипсов, крахмала, картофель фри и других продуктов для экспорта на китайский рынок, сообщает EADaily.

В Амурской области появится российско-китайский проект по картофельной переработке
Фото: "Potatoes" by 16:9clue is licensed under CC BY 2.0.

Предполагаемый китайский инвестор уже посетил этот российский регион и, при удачном исходе переговоров, планирует расширить площади выращивания картофеля до 6 тысяч гектаров. Но почему Китаю нужно такое количество продовольствия, и зачем они инвестируют в производство на территории другого государства?

Урожай большинства сельскохозяйственных культур в Китае в 2023 году приносит выгоду только животноводам, которые могут приобретать корма для свиней по сниженным ценам. В то время как растениеводы страдают из-за чрезмерных дождей и повреждения урожая.

Пока еще не ясно, станет ли Амурская область картофельной или чипсовой столицей России, и это время покажет. В настоящее время EADaily предоставляет результаты экспертного исследования, объясняя, почему российский рынок до сих пор приобретает импортный картофель, несмотря на наличие значительных посевных площадей в стране. Данное исследование основано на официальных данных Росстата и Минсельхоза России.

Согласно этим данным, в России имеется много земель для выращивания картофеля, который здесь называют "вторым хлебом", и площади под его культивацию постоянно увеличиваются. Этой тенденции способствуют усилия сельхозпроизводителей на юге России, которые также занимаются выращиванием "альтернативных" видов клубней, включая топинамбур.

Тем не менее, почему тогда Россия продолжает импортировать картофель, особенно активно к зиме и после сбора урожая весной? Эксперты отмечают, что рост производства сопровождается увеличением импорта, но важный вопрос заключается в том, куда девается выращенный картофель. Ответ на этот вопрос связан с проблемами инфраструктуры и системы хранения. В России производится все больше картофеля, и его потребление постоянно растет. Однако отечественные сельхозпроизводители не могут удовлетворить внутренний спрос из-за недоразвитой системы хранения. Во многих овощехранилищах России работает неквалифицированный персонал, получающий низкие зарплаты и работающий в некомфортных условиях.

Из-за этого существенная часть урожая (по разным оценкам, до трети) просто не достигает конечных потребителей. Неразвитая инфраструктура хранения в стране в конечном итоге влияет на цены и приводит к тому, что потребители вынуждены зимой и весной приобретать импортный картофель по высоким ценам.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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