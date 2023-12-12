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В Краснодаре диверсанты сожгли релейный шкаф, чтобы остановить движение поездов в Адлер

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Происшествия

Во вторник,12 декабря, неизвестные предприняли попытку парализовать железнодорожное сообщение с черноморским побережьем для чего сожгли релейный шкаф в Краснодаре.

В Краснодаре диверсанты сожгли релейный шкаф, чтобы остановить движение поездов в Адлер
Фото: artfile.ru

Сожженное железнодорожное оборудование находилось рядом с вокзалом столицы Краснодарского края на стратегически важном перегоне Краснодар-Сортировочный -Лорис.

Из-за диверсии примерно на полчаса было задержано движение двух пассажирских поездов, которые следовали по маршрутам Адлер — Красноярск и Адлер — Саратов.

О происшествии на железной дороге сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственные источники информации

"На месте происшествия полицейские нашли тряпичные салфетки и плоскогубцы. Поджигателя сейчас ищет полиция", — говорится в сообщении.

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Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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