Правоохранители Симферополя выясняют, что вызвало сильный хлопок в центре города и кто за этим стоит. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Крыму.
Согласно информации Telegram-канала Baza, ранее в Симферополе у кабинета нотариуса сработало самодельное взрывное устройство, которое туда подложили неизвестные, активировав впоследствии при помощи радиоуправляемого устройства.
Полицейские уточнили, что источником взрыва стала взрывчатая смесь в объёме 50 грамм.
"Восьмого декабря около 17.00 в Симферополе по ул. Горького произошел хлопок. На место происшествия выехали сотрудники полиции. В ходе осмотра было выявлено повреждение водосточной трубы на одном из зданий", — рассказали в ведомстве в разговоре с РИА Новости.
Пострадавших в результате инцидента нет, отметили полицейские. В данный момент они заняты выяснением деталей случившегося, и поиском причастных.
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