Полиция выясняет, что стало причиной взрыва в центре Симферополя

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Правоохранители Симферополя выясняют, что вызвало сильный хлопок в центре города и кто за этим стоит. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Крыму.

Фото: "Explosion" by kevin dooley is licensed under CC BY 2.0.

Согласно информации Telegram-канала Baza, ранее в Симферополе у кабинета нотариуса сработало самодельное взрывное устройство, которое туда подложили неизвестные, активировав впоследствии при помощи радиоуправляемого устройства.

Полицейские уточнили, что источником взрыва стала взрывчатая смесь в объёме 50 грамм.

"Восьмого декабря около 17.00 в Симферополе по ул. Горького произошел хлопок. На место происшествия выехали сотрудники полиции. В ходе осмотра было выявлено повреждение водосточной трубы на одном из зданий", — рассказали в ведомстве в разговоре с РИА Новости.

Пострадавших в результате инцидента нет, отметили полицейские. В данный момент они заняты выяснением деталей случившегося, и поиском причастных.