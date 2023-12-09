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Полиция выясняет, что стало причиной взрыва в центре Симферополя

1:03
Происшествия

Правоохранители Симферополя выясняют, что вызвало сильный хлопок в центре города и кто за этим стоит. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Крыму.

Полиция выясняет, что стало причиной взрыва в центре Симферополя
Фото: "Explosion" by kevin dooley is licensed under CC BY 2.0.

Согласно информации Telegram-канала Baza, ранее в Симферополе у кабинета нотариуса сработало самодельное взрывное устройство, которое туда подложили неизвестные, активировав впоследствии при помощи радиоуправляемого устройства.

Полицейские уточнили, что источником взрыва стала взрывчатая смесь в объёме 50 грамм.

"Восьмого декабря около 17.00 в Симферополе по ул. Горького произошел хлопок. На место происшествия выехали сотрудники полиции. В ходе осмотра было выявлено повреждение водосточной трубы на одном из зданий", — рассказали в ведомстве в разговоре с РИА Новости.

Пострадавших в результате инцидента нет, отметили полицейские. В данный момент они заняты выяснением деталей случившегося, и поиском причастных.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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