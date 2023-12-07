Житель Тверской области, нецензурно выразившийся в адрес соседа в дачном чате, должен заплатить штраф

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель Тверской области, который употребил нецензурную лексику при общении в дачном чате в адрес соседа, должен будет заплатить штраф за свою несдержанность.

Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали, что приняли жалобу от жителя области, который сообщил, что его в общем чате СНТ обматерил сосед.

Обиженный участник чата пожелал получить компенсацию за оскорбление своей чести и достоинства. Суд принял сторону пострадавшего, и обязал обидчика выплатить истцу штраф в размере трёх тысяч рублей в рамках открытого по факту произошедшего административного дела.