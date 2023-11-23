Глава Новокузнецка обматерил подчинённых из-за последствий урагана

1:38 Your browser does not support the audio element. Общество

Мэр Новокузнецка Кемеровской области Сергей Кузнецов матом возмутился нерасторопностью подчинённых в ликвидации последствий разрушительного урагана, пронёсшегося по региону. Видео экспрессивного выступления градоначальника попало в Сеть.

Фото: NGS42.RU by Игорь Епифанцев

Удар стихии 19 ноября дорого обошёлся Новокузнецку и окрестностям: два человека погибли, зафиксированы аварийные отключения света, воды, отопления, остановился электротранспорт, парализована работа школ и детсадов. Москва направила в регион заместителя генпрокурора для контроля за ликвидацией последствий непогоды.

На посвящённом этому вопросу совещании Кузнецов попенял подчинённым за недостаточный, по его мнению, энтузиазм.

"Вы чё, охренели, что ли, ***, вас всех пересадят, — возмутился он. — Завтра к нам сюда прилетает зам генерального прокурора, вам чё, непонятно, ***?"

Нецензурная лексика сработала, доложила "Подъёму" Евгения Пятакова, пресс-секретарь мэра.

"Сейчас Сергей Николаевич на тех объектах, которые у нас проблемные. Там наконец-то подключается электричество, ситуация улучшается, выходим из ЧС", — сообщила она.

По словам представительницы администрации, видео выложил один блогер, "связанный с работой одного из телеканалов, которые были на совещании". Власти предержащие не просили его удалять "компромат" — им не до этого сейчас, а народу нравится, судя по комментариям типа: "и правильно", "надо было и не так".