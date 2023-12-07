Нетрезвый подросток разгромил супермаркет в Вязьме и заснул

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Под Смоленском, в городе Вязьма, нетрезвый школьник устроил погром в супермаркете, после чего благополучно уснул прямо в магазине.

Фото: Openverse by Александр Мотин is licensed under CC BY-SA 4.0.

По информации ИА "О чем говорит Смоленск", инцидент произошёл в "Пятёрочке" 7 декабря. Покупатели утверждают, что выпивший подросток вломился в супермаркет и в течение нескольких минут сбрасывал с витрин бутылки с напитками и продукты, устроив в торговом зале настоящий погром.

Очевидцы вызвали полицию, однако когда стражи правопорядка прибыли на место происшествия, они обнаружили юного дебошира крепко спящим на полу.

В отношении подростка может быть возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители выясняют, на какую сумму он нанёс ущерб супермаркету.