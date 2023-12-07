Депутат Госдумы РФ Хинштейн: в тетради девочки, открывшей стрельбу в Брянске, была странная запись

1:16 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Депутат Государственной думы Российской Федерации Александр Хинштейн рассказал, что появилась информация о необычной записи, найденной в тетради девочки, которая открыла стрельбу в школе № 5 в Брянске. В ней ученица сообщает о необходимости встретиться с неким "другом". Кроме того, отмечается, что в рюкзаке девочки была обнаружена коробка с патронами для охотничьего ружья.

Фото: Pravda.Ru

"Мне нужно будет обязательно встретиться с другом", — говорится в записи тетради школьницы.

Утром 7 декабря в брянской школе одна из учениц проникла в учреждение с охотничьим ружьём, находившимся на имя её отца. Девочка открыла огонь, спровоцировав трагедию. В результате двое школьников, одним из которых была сама стрелок, погибли, а пятеро детей получили ранения: у троих состояние тяжёлое. Отец девочки был задержан и находится под допросом, в рамках которого правоохранительные органы пытаются выяснить, как она смогла взять оружие.

Также известно, что директор школы в Брянске была задержана правоохранительными органами.