Правоохранители задержали директор школы в Брянске, где восьмиклассница расстреляла одноклассников

1:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Директор школы в Брянске была задержана правоохранительными органами. Следственный комитет проводит её допрос. При этом её процессуальный статус пока неясен, пишет Telegram-канал Shot.

Фото: Pravda.Ru

Напомним, что утром 7 декабря восьмиклассница открыла стрельбу в школе, в результате чего ранила нескольких школьников и убила одноклассницу.

Ранее сообщалось о возможных проблемах с организацией системы безопасности в школе. Утверждалось, что учебное заведение не имело охраны, а только пожилого вахтёра. Также были слухи о том, что школа не продлила истёкший в ноябре контракт с охранным предприятием. Кроме этого, на входах не работали металлодетекторы.

Также сообщалось, что открывшая стрельбу девочка попрощалась с матерью словами: "Не вой". Семья школьницы считалась состоятельной. Отец девочки работает в службе безопасности местного пивного завода. Предполагается, что восьмиклассница взяла ружьё из дома и с помощью него открыла огонь по своим одноклассникам.