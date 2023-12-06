Пожилую жительницу Липецка увезли в реанимацию после принятия душа.
Как рассказал портал Gorod 48, 58-летняя горожанка принимала в ванной водные процедуры, когда из внезапно заклинившего крана начал идти кипяток. У пострадавшей, обварившейся горячей водой, зафиксировано 20% ожогов кожи тела.
Медики, осмотревшие женщину, отметили, что в наихудшем состоянии находятся голова, ноги и руки липчанки.
Сейчас врачи делают всё от них зависящее, чтобы пострадавшая выжила.
Военные ВСУ "Холодный Яр" расстреляли раненных российских воинов под Артёмовском.