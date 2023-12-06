Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Марков о признании певицы Тейлор Свифт человеком года: шоу-бизнес становится во главу мира
В России куплен последний Volkswagen Taos отечественной сборки
Школьница из Ставрополья убежала к жениху в Калмыкию
Focus: манипуляции России с золотом дали впечатляющий результат
Эксперт Pravda.Ru прокомментировал возможную амнистию для осуждённых женщин
"Армения может захватить Карабах": Франция и Индия усиливают военное снабжение Армении
Как правильно варить яйца, чтоб легко чистились
В Иркутске ищут мальчика, устроившего представление на концерте Shaman
Протест польских дальнобойщиков сказался на военной помощи Украине

Жительница Липецка оказалась в реанимации после того, как приняла душ

0:37
Происшествия

Пожилую жительницу Липецка увезли в реанимацию после принятия душа.

Жительница Липецка оказалась в реанимации после того, как приняла душ
Фото: openverse.org by kevin dooley is licensed under CC BY 2.0.

Как рассказал портал Gorod 48, 58-летняя горожанка принимала в ванной водные процедуры, когда из внезапно заклинившего крана начал идти кипяток. У пострадавшей, обварившейся горячей водой, зафиксировано 20% ожогов кожи тела.

Медики, осмотревшие женщину, отметили, что в наихудшем состоянии находятся голова, ноги и руки липчанки.

Сейчас врачи делают всё от них зависящее, чтобы пострадавшая выжила.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Украинские военные 93-й бригады ВСУ казнили раненых российских воинов под Артёмовском

Военные ВСУ "Холодный Яр" расстреляли раненных российских воинов под Артёмовском.

Военные 93-й бригады ВСУ расстреляли раненых бойцов ВС РФ под Артёмовском
Подрыв пехоты ВСУ на мине "Ведьма" попал на видео
Появилось редкое видео применения в зоне СВО противопехотной мины МОН-200
Пугачёва почувствовала себя плохо на Кипре
Гитарист Пугачёвой подтвердил слова певицы об ужасах Чернобыля
Непал потребовал прекратить вербовать гуркхов в ВС РФ. Есть ли причина волноваться? Любовь Степушова Дарья Асламова: "Армения предала и продала Карабах" Дарья Асламова Призыв генерала Милли "резать русских" рождён его личным страхом Олег Володин
Пророк-математик назвал точную дату и победителя СВО
Артиллерия ВСУ расстреляла 25 своих боевиков за попытку сдаться
На Украине собрались изъять 16 российских объектов в Крыму
На Украине собрались изъять 16 российских объектов в Крыму
Последние материалы
Пожар в "Атлантикс Сити": застройщик назвал причины возгорания
Председатель Госдумы Володин считает, что девочек необходимо учить варить борщ
Тейлор Свифт стала человеком года по версии Time, обойдя Путина и Си Цзиньпина
Стоматолог Сумцова рассказала о правилах пользования зубной нитью
Уролог Черкасов рассказал, что влияет на размер полового члена и имеет ли это значение
Врач-травматолог: “Последствия переохлаждения могут привести к смерти ”
Президент Венесуэлы объявил земли в соседней стране 24-м штатом государства
Непрогретый автомобиль может преподнести владельцу сюрприз в виде пяти тяжёлых поломок
В Kent и Lucky Strike назвали "большим ударом" продажу бизнеса в РФ
Арестович* заявил, что единственный оставшийся у Украины актив — это ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников