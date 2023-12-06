Жительница Липецка оказалась в реанимации после того, как приняла душ

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пожилую жительницу Липецка увезли в реанимацию после принятия душа.

Фото: openverse.org by kevin dooley is licensed under CC BY 2.0.

Как рассказал портал Gorod 48, 58-летняя горожанка принимала в ванной водные процедуры, когда из внезапно заклинившего крана начал идти кипяток. У пострадавшей, обварившейся горячей водой, зафиксировано 20% ожогов кожи тела.

Медики, осмотревшие женщину, отметили, что в наихудшем состоянии находятся голова, ноги и руки липчанки.

Сейчас врачи делают всё от них зависящее, чтобы пострадавшая выжила.