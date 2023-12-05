Житель Москвы умер от перенапряжения, пока выталкивал машину жены из снега

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Москвич умер, пока пытался вытолкать автомобиль своей жены, засевший в снежном сугробе.

Фото: openverse.org by Sergey Galyonkin is licensed under CC BY-SA 2.0.

Как пишет Telegram-канал Shot, предполагаемой причиной смерти мужчины стал приступ на фоне перенапряжения.

Инцидент произошёл в Тверском районе Москвы, на улице Фадеева. Жена попросила своего 78-летнего супруга помочь ей вытолкнуть автомобиль, застрявший на выезде из двора.

Мужчина исполнил просьбу супруги, однако в этот момент у него начался приступ эпилепсии.

Женщина как можно скорее позвонила в скорую, а в ожидании врачей пыталась помочь мужу самостоятельно, однако все её старания оказались тщетны. Её супруг умер ещё до того, как приехала скорая.

Точная причина смерти пенсионера будет установлена медиками, однако известно, что он недавно перенёс коронавирус.