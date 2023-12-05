Baza: в Башкирии семиклассник напал с ножом на ученика на фоне ревности

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В сельской школе Кармаскалы в Башкирии произошло нападение одного школьника на другого с использованием ножа. Инцидент случился 4 декабря, когда 13-летний ученик седьмого класса почувствовал ревность к своей однокласснице, которая также училась с ним, по отношению к ученику восьмого класса. Во время разговора между ними парень из своего кармана извлёк складной нож и нанёс удар в живот своему противнику.

Фото: openverse.org by Сергей Алексеев is licensed under CC BY 3.0.

Раненого ученика быстро доставили в хирургическое отделение местной больницы. К счастью, полученная им рана оказалась поверхностной и не слишком серьёзной, пишет telegram-канал Baza.

Следователи находятся на месте происшествия и проводят расследование. Они пытаются выяснить, каким образом школьник смог обойти систему безопасности школы и пронести нож через установленный на входе металлоискатель.