В сельской школе Кармаскалы в Башкирии произошло нападение одного школьника на другого с использованием ножа. Инцидент случился 4 декабря, когда 13-летний ученик седьмого класса почувствовал ревность к своей однокласснице, которая также училась с ним, по отношению к ученику восьмого класса. Во время разговора между ними парень из своего кармана извлёк складной нож и нанёс удар в живот своему противнику.
Раненого ученика быстро доставили в хирургическое отделение местной больницы. К счастью, полученная им рана оказалась поверхностной и не слишком серьёзной, пишет telegram-канал Baza.
Следователи находятся на месте происшествия и проводят расследование. Они пытаются выяснить, каким образом школьник смог обойти систему безопасности школы и пронести нож через установленный на входе металлоискатель.
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